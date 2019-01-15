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2 grup birbirine girdi... Genç kız taşla vurdu

Adana’da bu kadarına da pes dedirten görüntüler kaydedildi. Kızlı erkekli 2 grup arasında çıkan sokak kavgası kameralara yansıdı. Kavga sırasında yerde yatan bir kişi kızlardan birinin kafasına taş atması sonucu hafif şekilde yaralandı.

15 Ocak 2019 Salı 06:12
2 grup birbirine girdi... Genç kız taşla vurdu

Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, kızlı erkekli 2 grup nedeni bilmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir anda kavgaya tutuştu.

Kafasında taş parçaladı

2 genç kız tartıştıkları bir kişiyi darp ederek yere yatırdı. Hızlarını alamayan gençler kızlar yerde yatan erkeğin kafasında taş attı. Daha sonra gruptaki diğer kişiler genç kızları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kızlardan birisi sinir krizi geçirdi.

Olay polis gelmesiyle son buldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 06:12
  1. adana
  2. sokak kavgası
  3. son dakika

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