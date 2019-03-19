2 genç çiftçiye 68 küçükbaş hayvan

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Manyas’ta üreticilere hibe olarak, 68 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Proje kapsamında 64 koyun ve 4 koç, projedeki şartlara uygun 2 üreticiye verildi. İki üreticiye de 32’şer adet koyun ile 2’şer adet koç dağıtıldı. Projeye 99 genç çiftçinin başvurduğun bu genç çiftçilerden altı tanesinin büyükbaş hayvan ve iki tanesinin ise bitkisel tarım desteği olmak üzere toplamda on genç çiftçininistenilen şartlara uygun olduğu belirtildi. Daha önce sekiz genç çiftçiye büyükbaş hayvanları teslim edilirken, iki kişiye de tarımsal bitki destekleri verilmişti.

2 genç çiftçi kırsal Kubaş Mahallesinden Murat Amiral ve Hacıosman Mahallesinden Bayram Sonuk’a koyun ve koçları Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya’nın çektiği kura ile teslim edildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya"Hayvancılığımızın gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inandığımız bu projenin yeni hayvan sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Manyas genelindeki genç çiftçilerimizden bu tür destekler için çok talep geliyor. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığımızdanbu konudaki proje ve çalışmalarını İlçe Müdürlüğümüz aracılığıyla çiftçilerimize duyurarak yararlanmaları hususunda yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.