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2 gemi karaya oturdu! Soruşturma başlatıldı...

Armutlu ilçesinde, 2 kuru yük gemisi motor arızası nedeniyle karaya oturdu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:25
2 gemi karaya oturdu! Soruşturma başlatıldı...

İstanbul'dan söküm işlemleri için Yalova'ya getirilen, bir firmaya ait 30'ar metrelik 2 kuru yük gemisinde motor arızası  meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenen gemiler, Keçikaya mevkisinde karaya oturdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemilerle ilgili çalışma yaptı. Yalova Liman Başkanlığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Gemilerin söküm işlemleri, karaya oturdukları noktada  gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 21:25
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. gemi

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