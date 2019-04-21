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Seçim 2019 Sayfası

2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu sona erdi

Forumda, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak olan Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları için kuralların oluşturulması için komitelerin kurulmasına karar verildi

21 Nisan 2019 Pazar 17:34
2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu sona erdi

ALMATI (AA) - Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumunun sonuç bildirgesinde, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak olan Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları için kuralların oluşturulması için komitelerin kurulması kararlaştırıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Kazakistan Etnospor Derneği iş birliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Kazakistan Samruk Kazına Ulusal Refah Vakfının katkılarıyla düzenlenen forumun son gününde sonuç bildirgesi kabul edildi.

Bildirgede, geleneksel sporların gelişimini desteklemek için daha kapsamlı iş birliği yapılmasını sağlamak için kamu kurumlarını sürece dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Afrika Ülkeleri Birliği gibi uluslararası kurumların iş birliği ve katılımının sadece Türk dünyası için değil, dünyadaki geleneksel sporlar için önemli olduğuna işaret edilen bildirgede, etkileşimi sağlamak için devlet yetkilileri ile toplantılar düzenlemek, geleneksel sporların ve kültürel mirasın teşvik edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildirgede, geleneksel sporlarla ilgilenen gençlere burs sağlanması, üniversiteye girişleri destek verilmesinin önemi, geleneksel at sporlarına halkın ilgisini güçlendirmek amaçlı ücretsiz olarak at sporu okullarının açılmasının gerekliliği vurgulandı.

Bildirgede, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak olan Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları için kuralların oluşturulması için komitelerin kurulmasına kararlaştırıldığı belirtildi.

Gelecekte yapılacak etkinliklerle ilgili bilgilerin yer alacağı portalın oluşturulması gerektiğine işaret edilen bildirgede, Kazakistan'da 2021 yılında yapılacak Birinci Etnospor Oyunlarının spor oyunları formatında gerçekleşmesi, oyunlara çok sayıda ülkelerin katılmasının sağlanmasının gerektiğine vurgu yapıldı.

Forum sonucu 30 ülkeden gelen delegelere Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuli sertifikalarını verdi.


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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 17:34
  1. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
  2. Etnospor

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