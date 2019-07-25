2. “Festa 2200 Bisiklet Festivali” bugün başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen, Türkiye’nin dört bir yanından 300 bisiklet tutkununun katılacağı "FESTA 2200 Bisiklet Festivali” bugün başlıyor.

Develi Belediyesinin de sponsor olduğu etkinlikte 40 ilden gelen katılımcı 25-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes’te buluşacak. Organizasyonun ilk gününde Kayseri merkezde 13 kilometre pedal çevirecek bisikletçiler, ikinci gün birçok tabiat güzelliğini bünyesinde barındıran Develi’yi turlayacak. Cumhuriyet Meydanında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la bir araya gelip hasbihal edecek olan bisiklet tutkunları daha sonra Yahyalı yolu üzerinden Zile’ye ulaşarak Zile’nin kilini yine Zile acısuyu ile yıkayarak doğal şifa yöntemlerini tecrübe edecekler. Zile’den Develi’nin bir başka sembol mekânlarından olan Köşkpınar’a kadar pedal çevirecek olan katılımcılar buradan tekrar konaklayacakları Erciyes’e hareket edecekler. Üçüncü gün Erciyes’in eteklerinde yaşayan yılkı atlarının görsel şölenine tanık olacak olan bisiklet tutkunları festivalin son gününde de Erciyes Dağı’ndaki parkurda pedal çevrilecek.Gündüzleri Kayseri’nin ve Develi’nin tarihi ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek keşfedecek bisikletçiler, akşamları dağdaki çeşitli eğlenceler ve konserlerle kamp ateşi başında yorgunluk atacak.

40 farklı ilden 300 bisiklet tutkununu Develi’de ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Cabbar Başkan “Develimizin birçok tarihi ve kültürel değerlerini tanıtacağımız bu festivalimizde misafirlerimiz dolu dolu bir dört gün geçirecekler. Geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük takdir ve beğeni kazanan festivalimizin bu yıl ikincisini düzenleyerek Develimizin doğa sporlarını yapmak için ne kadar uygun bir yer olduğunu bir kez daha ispat edeceğiz” açıklamalarında bulundu.