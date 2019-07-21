"2. Erzurum Türk Oyunları" Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları"nın son gününde renkli görüntüler yaşandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları", atlı cirit ve karakucak güreşleriyle sona erdi. Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince organize edilen Erzurum-Aşkale kara yolunun 6. kilometresinde oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evlerinin yer aldığı 120 bin metrekarelik alanda yapılan festivalin son gününde, atlı cirit ve karakucak güreşi ile mehter takımı gösteri yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte el sanatları sergilendi, yöresel yemekler sunuldu. Etkinliğin son gününde davul zurna eşiliğinde halay çekip oynayan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Büyükşehir Belediyesince etkinliğe katılanlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.







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