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Otomotiv 2. elde otomobilde işler çığırından çıktı! Fiyatlar tepetaklak oldu
Otomotiv

2. elde otomobilde işler çığırından çıktı! Fiyatlar tepetaklak oldu

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte yüzde 50'leri bulan fiyat artışlarına sahne olan ikinci el araç piyasasında rüzgar tersine dönmeye başladı. İkinci el araç fiyatları, ocak ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,4 geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 13:25:00 -
2. elde otomobilde işler çığırından çıktı! Fiyatlar tepetaklak oldu

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.

AA'nın Indicata tarafından hazırlanan ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.

İkinci elde rüzgar tersine döndü

Koronavirüs salgını ile birlikte yüzde 50'leri bulan fiyat artışları, yeni yılla birlikte tersine döndü. Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50'lik düşüş gözlendi.

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