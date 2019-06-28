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2. El araç piyasasının kalbi

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Oto Pazarı, Eskişehirli vatandaşların akınına uğramaya devam ediyor.

28 Haziran 2019 Cuma 15:29
2. El araç piyasasının kalbi

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Açık Oto Pazarı, Eskişehirli vatandaşların akınına uğramaya devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine sunulan ve kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliği taşıyan Açık Oto Pazarı, araç alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.


Muttalip mevkiinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi Kampüsü karşısında faaliyet gösteren otomobil pazarı, açıldığı ilk haftadan itibaren vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Yaklaşık 900 aracın sergilendiği Açık Oto Pazarı, Pazar günleri vatandaşlara hizmet verirken, kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini de taşıyor. İkinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların, yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlenen Açık Oto Pazarı, içerisinde bulundurduğu erkek, kadın ve engelli tuvaletleri, kafeterya, ve çocuk oyun alanı gibi donanımlar ile de vatandaşların beğenisini topluyor. Tesisten yararlanan Eskişehirliler, araçlarını sergilerken kafeteryada vakit geçirebiliyor ya da çocuklarıyla birlikte çocuk oyun alanının ayrıcalığını yaşayabiliyor.


Tesis, pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında 10 TL bedel karşılığında hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:29
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