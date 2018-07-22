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2. Dünya savaşından kalma uçak yere çakıldı! Düşüş anı saniye saniye kamerada

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Burnet kasabasından, pilotla birlikte içindeki 13 kişi ile birlikte havalanan İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma Douglas C-47 tipi uçak kalkıştan çok kısa bir süre sonra yere çakıldı.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:06
2. Dünya savaşından kalma uçak yere çakıldı! Düşüş anı saniye saniye kamerada

Düşer düşmez alev alan uçakta bulunan yolcular küçük yaralarla kazayı atlatırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı. "Bluebonnet Belle" tipi uçağın düşüş görüntüsü, apronda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Teksas’ın orta bölgelerinde bulunan Burnet kasabasındaki bir havaalanından hava gösterisine katılmak için Wisconsin eyaletine bağlı Oetkosh kasabasına gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan hemen sonra keskin bir şekilde sol kanadı üzerine doğru eğilmeye başladı. Sol kanadın piste çarpmasıyla birlikte savrularak sürüklenmeye başlayan uçak daha sonra alev aldı. Uçakta bulunan pilot ile yolcular, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağ olarak kurtarılırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 11:06
  1. uçak
  2. ABD

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