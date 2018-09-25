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2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı! 2 kişi yaralandı

Avustralya'da bir baba ve kızının sahilde bulup eve götürdükleri 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ağır silah mermilerini kurcalamaları sonucu patlaması üzerine baba ile kız yaralandı.

25 Eylül 2018 Salı 10:06
2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı! 2 kişi yaralandı

Avustralya'nın Newcastle kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalan mühimmatın patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

KURCALAMALARI SONUCU PATLADI

Yeni Güney Galler Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan 37 yaşındaki bir kişi ve 4 yaşındaki kızı, Port Stephens sahilinde buldukları ağır silah mermilerini eve götürdü.

İkilinin kalıntıları kurcalaması sırasında patlama olduğu bildirilen açıklamada, patlamanın etkisi ile fırlayan şarapnel parçalarının isabet ettiği baba kızın yaralandığı belirtildi.

John Hunter Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

EĞİTİM YERİ OLARAK KULLANILIYORDU

Mühimmatın bulunduğu Port Stephens sahili, 2. Dünya Savaşı sırasında eğitim yeri olarak kullanılıyordu.

Port Stephens Polis Müfettişlerinden Alan Janson, bölgede hala patlamamış askeri malzemelere rastlandığını kaydederek, vatandaşlara bu tür malzeme bulduklarında dokunmadan güvenlik kuvvetlerini aramaları çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:06
  1. Avustralya
  2. Newcastle
  3. 2. Dünya Savaşı
  4. Yeni Güney Galler Eyalet Polisi
  5. Port Stephens
  6. Port Stephens Polis Müfettişlerinden Alan Janson
  7. 2. Dünya Savaşı’ndan kalan mühimmat
  8. John Hunter Hastanesi

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