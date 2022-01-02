Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Omicron varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte günlük vaka sayıları bir hayli arttı. Uzmanlar vatandaşları mutlaka hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarıyor. 2 doz Sinovac’ın ardından 2 doz Biontech olan vatandaşlara ise 5.doz aşı hakkı tanımlandı. Bu durum ise “Sinovac etkili değil mi?” sorularını akla getirdi.

2 doz Sinovac Omicron'a karşı koruyucu değil mi?

Şili'de Sinovac'ın Omicron varyantına karşı etkisi araştırıldı. Millenium İmmünoloji ve İmmüniterapi Enstitüsü’nün yönettiği araştırmayı yürüten Profesör Doktor Alexis Kalergis, Sinovac’ın üçüncü doz aşısı Omicron varyantına karşı bağışıklığı artırıyor. Üçüncü doz aşı Omicron varyantına karşı T-hücresi seviyesini artırıyor” dedi.

Kalergis, “Bu araştırma bize aşının Omicron varyantında bulunan antijenleri barındırdığını gösteriyor. Bu sonuçlar bize T lenfositlerinin Omicron varyantıyla karşılaştığında tehlikeli virüsleri öldürecek gama interferonlarını (bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapı) artırdığını gözler önüne serdi” ifadesini kullandı.