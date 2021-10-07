18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 312 bin 875 doz aşı uygulandı. Peki 2 doz Biontech aşısı olanlar 3. doz aşı yaptıracak mı? Çin aşısına 3. doz aşı zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılara ilişkin son yaptığı açıklamada, "2 doz mRNA (Biontech) aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşısı (Çin aşısı) olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.” diye konuştu.