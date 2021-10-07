2 doz Biontech aşısı olanlar 3. doz aşı yaptıracak mı? Çin aşısına 3. doz aşı zorunlu mu?
Türkiye koronaya karşı aşı ile mücadele veriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 6 Ekim korona tablosu 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 413 oldu. 2 doz aşı yaptıranların sayısı 45 milyon 638 bin 744 oldu. Peki 2 doz Biontech aşısı olanlara 3. doz aşı yapılacak mı? Çin aşısına 3. doz aşı zorunlu mu?
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 312 bin 875 doz aşı uygulandı. Peki 2 doz Biontech aşısı olanlar 3. doz aşı yaptıracak mı? Çin aşısına 3. doz aşı zorunlu mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılara ilişkin son yaptığı açıklamada, "2 doz mRNA (Biontech) aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşısı (Çin aşısı) olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.” diye konuştu.