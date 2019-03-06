0553 313 94 23

"2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" kapılarını açtı

Kocaeli'de gerçekleştirilen fuar, 200’ü aşkın firma, 30 büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımıyla başladı

06 Mart 2019 Çarşamba 18:07
"2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" kapılarını açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" kapılarını açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜYAP Fuar A.Ş iş birliğiyle "ata tohumları" temasıyla düzenlenen etkinlik, sebze, meyve ve hayvansal tarımla uğraşan çiftçileri, sektörün uzman firmalarıyla bir araya getiriyor.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve 72 bin ziyaretçi çeken Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na bu yıl, tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan 200’ü aşkın firma, 30 büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri katılım sağladı.

Hayvancılık, tavukçuluk ve süt endüstrisi ile sera, bahçe ve süs bitkileri endüstrisi konularında alet, ekipman ve ürünlerin sergilendiği fuarda, başta Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olmak üzere, tarım ve hayvancılık alanında görev yapan kurumlar, ziyaretçilerle bilgi paylaşımında bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sanayinin başkenti Kocaeli’de bu fuarı yaptıklarını anlatarak, "Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Her zaman çiftçimizin yanındaydık. Yüzde 50 hibeli tohum ve gübre desteği verdik. Sera, ekipman ve malzeme desteği verdik." diye konuştu.

- "Ata tohumu genetik motiflerimizi taşıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Ziraat Mühendisi İlknur Altıbağ da AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın ana temasının "ata tohumu" olduğunu belirterek, "Bunlar, daha önce herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmayan, doğada kendiliğinden bulunan ve ekildikten sonra tekrar tohum alınabilen doğal varlıklardır. Genetiğiyle oynanmamıştır. Bu tür tohumları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarın panelistlerinden Prof. Dr. Metin Turan da Türkiye’de, Tarım Bakanlığı'nın gen bankasında muhafaza edilen 12 bin ata tohumu olduğunu aktararak, "Ata tohumu, atalarımızın, dedelerimizin üretim yaptığı genetik motiflerimizi ve kodlarımızı taşıyan değerli varlıklarımızdır. Bunları adım adım çalışmalı ve orada yatan potansiyeli paylaşmalıyız. Çünkü tohumumuz kaliteli ve dirençliyse organik tarımı sürdürülebilir kılabiliriz." şeklinde konuştu.

Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:07
  1. açılış
  2. Kocaeli
  3. tarım fuarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:
    1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    2. "Kaligrafinin Çağrısı: Ses" sergisi..
    3. Dünyanın en büyük kargo gemisi..
    4. Bursaspor galibiyet serisi yakalamayı..
    5. "Nifak tohumları sokmaya çalışanlara..
    6. "Artık insanlara sandıklara gidip oy..
    7. 70 yaşındaki atlet Ali Demirhan’dan..
    8. İbrahim Üzülmez yeniden Beştepe'de
    9. Iğdır’da silahlı kavga: 6 yaralı
    10. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı..
    11. Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi..
    12. Ümraniye’de sokak ortasında silahlı..
    13. Bakan Kurum: “Bu şehirler CHP..
    14. Bilecik’te tır otomobile çarptı: 2..
    15. Beşiktaş’ta çakan şimşekler gökyüzünü..
    16. Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyükşehir..
    18. Fren yerine gaza basan kadın sürücü..
    19. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan..
    20. Üsküdar'ın yağmur suyu sorununa..
    21. Venezuela'dan Almanya'ya soğuk duş: 48..
    22. Damadının tabancayla vurduğu kadın..
    23. Galatasaray, dayanıklılık çalışması..
    24. Üsküdar’daki sel baskınlarını..
    25. Jülide Sarıeroğlu: 31 Mart'ı el..
    26. Şubatta ABD'ye yasa dışı göçmen..
    27. "Önümüzde uzun bir maraton var"
    28. İmamoğlu, Kasımpaşa’da esnaf ve..
    29. Bursa AFAD’dan arama kurtarma..
    30. Denizli’de Millet İttifakı mitingi
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'