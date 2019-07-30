2. Çorlu Alışveriş Fuarı başladı

Çorlu’nun ticari ve kültürel hayatına canlılık katacak olan Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF) düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bir dizi etkinlikle başlayan fuarın ilk gününde Aydilge sahne aldı.

2. Çorlu Alışveriş Fuarı’nın yanı sıra 12. Çorlu Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 2. Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Endüstri İş Makineleri Fuarı, 7. Otomobil ve Aksesuarları, Motosiklet ve Bisiklet Fuarı Türkiye’nin en büyük açık fuar alanı unvanına sahip olan Çorlu Yeni Fuar alanında Tekirdağ Valiliği, Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile başladı.

Açılış törenine Tekirdağ Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Çorlu Kaymakam Vekili ve Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Bulgaristan Edirne Konsolosu Radoslava Kafedjiyska, Bulgaristan Kaplıcalar Belediye Başkanı Mümin İskender, siyasi parti il - ilçe başkan ve temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fuar paydaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar açılışında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’nun marka şehir olmasına katkı sağlayan ve bu sene 2. kez düzenlenen Çorlu Alışveriş Fuarı’nı gerçekleştiriyor olmaktan, Çorlu Belediye Başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Öncelikle Çorlu Alışveriş Fuarı’mızın hazırlık sürecinin meşakkatli ve zor olduğunu belirtmek istiyorum. Paydaşlarımızla bir araya gelerek bu zorlu süreci hep birlikte atlattık. Birlikten güç alarak kentimize katkı sağlayacak bir etkinliğe imza attık. Şehrimizin marka değerini yükselteceğine yürekten inandığım bu projede çalışan paydaşlarımız Çorlu Kaymakamlığımıza, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemize, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamıza, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimize, Renkly Fuarcılık’a, Orion Alışveriş Merkezi’ne, meslek odalarımıza, belediyemizin çalışanlarına ve fuarımızın açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Sarıkurt, “Kentimiz için en iyisini isteyen, çalışan, çabalayan ve yeni projeler üretme gayreti içinde olan dostlarımızla çıktığımız bu yolda Çorlu’muza ve kent ekonomimize hareketlilik getirmeyi amaçladık. Her geçen gün kentimizin marka değerini yukarı çekerek özenle hazırladığımız fuarımız sayesinde Çorlu’muzun adını geniş kitlelere duyurmayı, bir yandan da ticari ve kültürel hayatı canlandırmayı hedefledik. Bu işe başlarken kentimizin esnafına güvendik. Büyük çoğunluğu kendi esnafımızdan oluşan bir alışveriş fuarı düzenledik. Esnafımızın ve özel sektör temsilcilerinin hassasiyetini dikkate aldık ve taleplerine özen gösterdik. Katılımları için kendilerine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum, birlikte daha da güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bir hafta boyunca şehrimize renk katacak, ticari ve kültürel hayatı canlandıracak Çorlu Alışveriş Fuarı’mızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Fuar kapsamında şehir genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken gece ise fuar alanında Aydilge konseri düzenlendi. Başkan Sarıkurt Çorlu halkı adına Aydilge’ye çiçek takdim ederken, sanatçı kıpır kıpır şarkılarıyla konser alanını dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.