0553 313 94 23

2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle Bitirdi

Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi bu sene 8.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:02
2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle Bitirdi

Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi bu sene 8. Mezuniyet törenini gerçekleştirdi.


Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi’nin 8.si düzenlenen mezuniyet töreni, 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Bu sene 153 mezun veren fakülteyi 1.olarak bitiren evli ve 2 çocuk babası Osman Yenen oldu. Gerçekleşen törende öğrencilerin karşılamayı yapmasının ardından, protokol konuşmaları gerçekleşti. Sonrasında derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edilerek, fakülte 1.si Osman Yenen mezuniyet kütüğüne plaket çakmasıyla tören sona erdi.


Mezuniyet törenine Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Recai Kılıç, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Koç, protokol ve öğrencilerin aileleri katıldı.


Öğrencilerin akademik birikimlerini yatırım şirketleriyle sahalarda firmalaştırmasının önemli olduğunu belirten Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Recai Kılıç, “Gerçekten Erciyes Üniversitesi 40 yılı aşkın genç sayılabilecek bir üniversite olmakla birlikte, eğitim öğretim ve bilimsel alanda yapmış olduğu çalışmalarla elde ettiği başarılarla, ulusal ve uluslar arası başarılarda haklı bir yere sahip oldu. Bu yerimizi kalıcı hale getirebilmek anlamında, hep beraber elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Sizler de bunun haklı gururunu İnşallah yaşayacaksınız. Burada elde edilen akademik bilgi ve becerinin, sahaya yansıtılması ve proje fikrinin firmalaşarak tarım sektörüne yansıması anlamında girişimcilik son derece önemli. Bunun burada oturan birçok hocamızla başarı örnekleri var. Şu an teknolojik ürünlerin birçoğunu kullanıcıya sunmuş durumdalar. Sizler de bu bilgi ve donanıma sahipsiniz. Önemli Teknopark imkanları var gideceğiniz yerlerde. Özel sektör ve kamunun fırsatlarını kullanarak, girişimci ruhunuzu sahaya yansıtmayı mutlaka denemelisiniz” dedi.


Dünya çapında tarım ve hayvancılık alanında bulunmamız gerektiğini ve gençlerimizin de bu konuda çok çalışması gerektiğini belirten Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay sözlerine şu şekilde devam etti:


“Daha önce yine ziraat mühendislerimizle yine bir araya gelmiştik ve orada değerlendirmelerde bulunmuştuk. Ziraat mühendisliği çok önemli bir meslek. Ülkemizin temeli, büyük önder Atatürk’ün ifadesiyle ziraata dayanıyor. Mutlaka ziraatta ve tarımda başarılı olmamız gerekiyor. Buna da en fazla katkıyı sağlayacak olanın da tabi ki ziraat mühendisleri olması gerekir. Ülkemizin gençlerinin, dünyadaki emsalleriyle yarışabilecek konumda olması lazım. Hatta onları geçecek konumda olması lazım. Sürekli değişen ve gelişen dünyada, gelişmelere bizim de katkıda bulunmamız lazım. Dünyadaki literatürde bizim de ismimizin olması gerekmektedir. Onun için bu manada çok çalışmak ve gayret etmek gerekiyor”


Artık sadece öğrenci olmanın değil ziraat bağlamında ülkeyi ileri taşımanın sorumluluklarını taşıklarını söyleyen 2 çocuk babası ve Ziraat Fakültesi 1.si Osman Yenen, “Zorlu bir süreci başarıyla tamamlayıp, mezun olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu süreç yerini daha zorlu bir süreç olan hayatın kendisine bıraktı. Artık üzerimizde sadece öğrenciliğin sorumluluğu yok. Burada aldığımız eğitimin hakkını verebilmek için, ülkemiz tarım ve hayvancılığını geliştirme sorumluluğu var. Aileme özellikle beni dünyaya getirip iyi bir insan olmam için elinden geleni yapan ve yapmaya devam eden anne ve babama teşekkür ediyorum. Bu başarımda sabrı, hoşgörüsü ve desteğiyle benim kadar payı olan canım eşim ve çocuklarıma da teşekkür ederim” ifadelerini kulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:02
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tapu senetleri çocuklara sürpriz yumurta ile anlatıldı
    1. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    2. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    3. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    4. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    5. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    6. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    7. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    8. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    9. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    10. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    11. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    12. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    13. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    14. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    15. Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda..
    16. 8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan..
    17. Siirt merkezli 6 ildeki terör..
    18. Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı
    19. Dışişleri Komisyonu ile Karadağ..
    20. Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş,..
    21. Akıncı Üssü davası
    22. FETÖ sanığı hukukçuya 6 yıl hapis..
    23. ÇGC’de yeni yönetim belli oldu
    24. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    25. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu,..
    26. ‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını..
    27. Bolu'daki cinsel istismar davasında..
    28. GÜNCELLEME - Çorum'da hortum ev ve..
    29. Ormancılık sektöründen cari açığa 4..
    30. Vural’dan Türk Kızılayının 151...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!