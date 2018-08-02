Şehit eşi astsubay: 2 can verdim, 200 can alacağım!

Hakkâri Yüksekova'da teröristlerin bombalı saldırısında can veren 11 aylık Bedirhan bebek ve Nurcan Karakaya'nın eşi astsubay Serkan Karakaya konuştu. Eşinin, kendisine doğum gününde sürpriz yapmak için oğullarıyla birlikte üs bölgesine ziyarete geldiğini belirten acılı baba, "20 Temmuz'daki tayinimden sonra ilk kez görüşmüştük. Sırtımın teri soğumadan geldiğim operasyonun yorgunluğunu unutup sarıldım onlara. Doyamadan kopardılar benden" dedi.

"3 yıllık askerim, göreve başladıktan kısa süre sonra 10 kardeşin küçük kızları olan Nurcan ile evlendim. Eşim, yetim ve zorluklarla büyümüş, sevgi dolu bir kadındı.

Operasyondan bir geldim Nurcan ve Bedirhan karşımda... Dünyalar benim oldu. 10 gündür görüşememiştik. Sarıldık, hasret giderdik. 2 saat görüştük. Bedirhan ayrılırken sarılıp ağladı, bu beni çok gamlandırdı.

DÜRBÜNLE İZLERKEN PATLADI

Üs bölgesinden araçlarını dürbünle takip ettim, kısa süre sonra bomba patladı. Koştum ama yetişemedim. Can parçalarımı aldılar benden. Bedirhan'ımı ve mucizemi kaybettim.

Nurcan'ın 11 Ağustos'ta doğum günüydü, günlerdir operasyon arasında onunla uğraşıyordum. Özel bir pankart yaptırdım, üs bölgesinde duygularımı anlatan bir video çekip o gün yayımlayacaktım. Sonra da ben de ona sürpriz yapıp çiçek ve pastayla kapısını çalacaktım. Üçümüz kutlayacaktık. Eylülde Karadeniz turuna çıkacaktık, her şey hazırdı. Hayallerimiz ve hayatlarımız yarım kaldı.

Ben bayrak için asker oldum, sevdiklerimin resmini göğsüme koyup, dağları mesken tuttum. Benim canlarıma kıyanlar duysun beni, bu vatanı size teslim etmeyeceğiz. Benden alacağınız bir canım kaldı, onu da veririm ama vatanı asla. Bir şehit eşi asker olarak tek sözüm 'vatan sağ olsun.' Vatandan daha büyük bir sevda tanımadım.

Biz evlat katili değiliz. katil sürüsünün kökünü kazıyana kadar durmayacağım. Onlar benden 2 can aldı, ben onlardan 200 can alacağım."