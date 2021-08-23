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Avrupa 2 binden fazla kişiyi Özbekistan üzerinden tahliye edildi!
Avrupa

2 binden fazla kişiyi Özbekistan üzerinden tahliye edildi!

Almanya’nın son bir haftada Afganistan’daki 2 binden fazla kişiyi Özbekistan üzerinden tahliye ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 21:17:00 -
2 binden fazla kişiyi Özbekistan üzerinden tahliye edildi!

Almanya’nın Taşkent Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, geçen hafta aralarında Almanya, Afganistan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşlarının bulunduğu 2 binden fazla kişinin Özbekistan üzerinden Afganistan’dan çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, Taşkent Havalimanı’nda gıda ve tıbbi malzemeler temin edilen söz konusu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapılmasının ardından özel uçaklarla Almanya’ya gönderildiği aktarıldı.

18 uçak sefer yapıldı 

Kabil ile Taşkent arasındaki tahliye uçuşlarının, Almanya silahlı kuvvetlerine ait uçaklarla sağlandığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede şimdiye kadar 18 uçak seferinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaparak, Alman vatandaşlarının Özbekistan üzerinden Afganistan’dan tahliyesi meselesini ele almıştı.

 

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