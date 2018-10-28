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2 bin rakımda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Ordu'da aracıyla yola çıkan aile 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Aile, belediye ekiplerinin 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından kurtarıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:07
2 bin rakımda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, kar sebebiyle mahsur kalan 5 kişilik aileyi belediye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çambaşı Yaylası'na bağlı Horlak Obası'ndan aracıyla yola çıkan aile, bir süre sonra tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldılar

Ailenin telefonla ulaştığı Kabadüz Belediyesi ekipleri, yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından aile, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan aile, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:07
  1. Ordu
  2. Çambaşı Yaylası
  3. Horlak Obası
  4. Kabadüz Belediyesi

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