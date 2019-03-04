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2 bin rakımda kızak ve poşetlerle kaydılar

PAÜ’nün yerli ve yabancı öğrencileri, Çameli ilçesinde 2 bin rakımlı Karkın Yaylası’nda düzenlenen kar şenliğinde kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:20
2 bin rakımda kızak ve poşetlerle kaydılar

PAÜ’nün yerli ve yabancı öğrencileri, Çameli ilçesinde 2 bin rakımlı Karkın Yaylası’nda düzenlenen kar şenliğinde kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.


Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri, Çameli Belediyesinin bu sene 5’incisini gerçekleştirdiği Karkın Kar Şenlikleri’ne katıldı. 2 bin rakımlı Karkın Yaylası’na çıkan öğrenciler PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte kızak ve poşetlerle kar üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Zaman zaman kendi aralarında da yarışarak eğlenceyi aksiyona dönüştüren öğrenciler kartopu savaşıyla da karın keyfini sürdü. Kar ve güneşin tadını çıkaran öğrenciler buradaki mutlu anlarını cep telefonlarıyla çektikleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.


Afrikalı öğrencilerden Cemilem performansı


Yöre halkının da yoğun katılım gösterdiği şenlikte bağlamasıyla yöresel ezgiler icra eden emekli öğretmen Şerif Şimşek, herkese büyük bir coşku yaşattı. Erik Dalı, Kostak Kostak ve Cemilem türküleriyle coşkunun ikiye katlandığı şenlikte Afrikalı öğrenciler de Cemilem oyunuyla adeta sahnenin tozunu attırdı. Yöre halkının ilgiyle izlediği Afrikalı öğrenciler performanslarıyla herkesten büyük alkış aldı.


Ülkemizden güzel anılarla ayrılmalarını istiyoruz


Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Rektör Bağ, “Bugün yurt dışından üniversitemize okumaya gelen öğrencilerimizle birlikte güzel bir gün yaşadık. Kış mevsiminin güzelliklerini öğrencilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimize ilimizi ve çevremizi tanıtmış oluyoruz. Üniversitemizdeki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönerlerken ülkemizden çok güzel anılarla ayrılmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:20
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