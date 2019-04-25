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2 bin çocuk "Kızılay Çocuk Festivali"nde eğlendi

Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu çocuklar, geleneksel festivalde Türk yaşıtlarıyla piknik yaptı

25 Nisan 2019 Perşembe 12:59
2 bin çocuk "Kızılay Çocuk Festivali"nde eğlendi

ANKARA (AA) - Geleneksel olarak düzenlenen "Kızılay Çocuk Festivali"nde, aralarında Afgan, Suriyeli ve Iraklıların da bulunduğu 2 bin çocuk, Türk yaşıtlarıyla piknikte bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, bu yıl Mavi Göl Piknik Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 2 bine yakın öğrenci, öğretmenleriyle katıldı.

Çocuklar şişme oyuncaklarda oyunlar oynadı. Halat çekme, mendil kapmaca, top taşıma yarışmaları, yüz boyama, el baskısı atölyelerinin düzenlendiği programda, çocuklara üzerinde "Türk Kızılay" yazılı uçurtmalar da hediye edildi.

Genç Kızılay Ankara Başkanı Ayşe Sibel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hayatlarına renk katmak ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 30 ilde ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendiği ifade eden Yılmaz, "Çocukların mutlu olmaya ihtiyacı var. Onların yüzlerindeki gülümseme bizler için çok önemli. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor." dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 12:59
  1. Kızılay Çocuk Festivali

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