2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 100 yataklı otel

Hakkari’deki 2 bin 800 Rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde yapılacak 100 yataklı otel için imzalar atıldı.

Hakkâri Valiliği tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle “Hakkâri Kayak Turizmi İle Dünyaya Açılıyor” projesi kapsamında yapılması planlanan 100 yataklı otelin protokol sözleşmesi imzalandı. Kayak merkezinde yapılacak olan otel inşası için yapılan protokol sözleşmesi, Vali İdris Akbıyık ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı.

Burada bir konuşma yapan Vali Akbıyık, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile “Hakkâri Kayak Turizmi İle Dünyaya Açılıyor” projesinin sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, "DAKA; Hakkâri, Muş, Bitlis ve Van illerimizin vali, belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, ticaret ve sanayi odaları başkanlarından oluşan Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle devam eden bir kalkınma ajansıdır. Burada birçok projeler gerçekleştiriyoruz. Projelerimizden bir tanesi de Bakanlığımızın ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın destek verdiği ‘Hakkâri Kayak Turizmi İle Dünyaya Açılıyor’ projesidir. Daha önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının destekleriyle yapılan kayak merkezimizde bildiğiniz gibi birkaç tesis var. Ayrıca pist uzunluğu 3 bin 200 metreye çıkarıldı. Şu anda da ‘Tele Siyej’ projemiz yine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının destekleriyle yüzde 95 düzeyinde tamamlandı. Bu projenin devamında da burada konaklayacaklar için yer sorununu çözmek amacıyla bir otel projemiz var. Bu otelde yine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın destekleriyle İl Özel İdaremiz tarafından yapılacak. Bu projenin bugün sözleşmesini imzalayıp, ilimize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakkâri’miz hakikaten ekonomik, sosyal ve kültürel turizm olarak gelişmesi, özellikle dağ turizmine ve doğa turizmine bağlı diye düşünüyoruz. Gerçekten ciddi güzel potansiyellerimiz var. Türkiye’de karın en uzun süre kaldığı bir kayak merkezimizde yaklaşık 6 ay burada kayak yapılabilir. Geçtiğimiz 19 Mayıs’ta çocuklarımız kayak yaptılar. Ancak altyapı olarak burası yetersiz olduğundan dolayı içeriden ve dışarıdan yeterli turizmi çekemiyor. Ancak gelecek turist sayısında da iyi bir potansiyel var. Özellikle Irak, İran ve çevre illerimizde ciddi bir talep var. Geçtiğimiz kış ayında kar festivali düzenledik. Konaklama yer sorunundan dolayı bu festivali çok duyurmamamıza rağmen 10 bine yakın insanımız geldi. Bu sebepten dolayı burada 100 yataklı bir otel ihtiyacı elzem diye düşünüyoruz. Bu projeyi de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Hakkâri Valiliği İl Özel İdaremiz beraber gerçekleştirecek. Bu projenin yaklaşık yüzde 22’sini Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız gerçekleştirecek. Geri kalan kısmını ise Hakkâri Valiliği İl Özel İdaresi yerine getirecek. Şu anda ihaleye de çıkmış durumda. İnşallah en kısa zamanda bu tesisimiz bitirilir ve Hakkâri’mizin hizmetine sunulur” dedi.