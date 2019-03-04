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2 bin 700 yıl öncesinin oyuncakları yanardağ tüfleriyle yeniden hayat buluyor

Frig dönemine ait 2 bin 700 yıllık oyuncakların benzerleri, Nevşehir'in Göreme beldesinde yanardağ tüflerinden elde edilen özel toprakla yeniden üretiliyor- Fiyatı 100 ila 500 dolar arasında değişen oyuncaklar, turistlerin ve çocukların ilgisini çekiyor- Seramik ve çini sanatçısı Nida Olçar:- "O dönem oyuncaklar daha sade yapılmış ama biz çok rengi tercih ediyoruz. Çocuklar ve koleksiyonerler açısından ilgi çekici"

04 Mart 2019 Pazartesi 11:11
2 bin 700 yıl öncesinin oyuncakları yanardağ tüfleriyle yeniden hayat buluyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde sanat galerisi işleten seramik ve çini sanatçısı Nida Olçar, Kapadokya bölgesinin doğal yapısını oluşturan yanardağ tüflerinden elde ettiği özel çamurla, Frig dönemine ait pişirilmiş topraktan yapılmış kuş figürlü 2 bin 700 yıllık oyuncakların benzerlerini yaparak turistlerin ve çocukların beğenisine sunuyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 1976 yılında vatandaşlarca bulunup müzeye teslim edilen ve her yıl binlerce ziyaretçi tarafından beğeniyle incelenen nadide tarihi oyuncaklar, Olçar'ın elinde yeniden şekilleniyor.

Kapadokya'daki peribacalarını oluşturan sönmüş volkanik dağlardan Erciyes ve Hasan Dağı'nın eteklerinden topladıkları toprağı birtakım işlemlerden geçirdikten sonra elde ettikleri çamurla Frig dönemine ait oyuncakların kopyalarını yapan Olçar, bu oyuncakları yaklaşık bin 500 derece ısıdaki fırında pişiriyor.

Fırınlandıktan sonra rengarenk desenler çizilerek boyanan oyuncaklar, orijinalinde olduğu gibi tekerleri de takılarak hazır hale getiriliyor.

Olçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verdiği, 2010'da vefat eden babası ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'dan devraldığı mesleğine yenilikler katmak için gayret gösterdiğini belirtti.

Bu kapsamda ortaya daha önce yapılmamış ürün ve eserler çıkarmak için çaba sarf ettiğini aktaran Olçar, milattan önce 7. asırda yapılan Frig dönemine ait tekerli kuş figürlü oyuncakları yanardağ tüfünden elde edilen toprakla yaparak sanatına farklılık kattığını dile getirdi.

- "Çocuklar ve koleksiyonerler açısından ilgi çekici"

Tarihi oyuncakların benzerlerini daha önce çiniden ürettiklerini ancak bu kez 2 bin 700 yıllık oyuncaklara Erciyes ve Hasandağı'nın volkanik tüfleriyle hayat verdiklerini dile getiren Olçar, şunları kaydetti:

"Turistler ve çocuklar ilgi gösteriyor. Kapadokya bölgesinde kırmızı toprak hakim, biz farklılık oluşturmak amacıyla üç yıldır Hasandağı ve Erciyes'in eteklerinden topladığımız yanardağ tüflerini çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra çamura dönüştürerek farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Frig dönemine ait bu oyuncakların orijinalleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Dönemin ustalarının hayal gücü bu oyuncaklara yansımış, biz de yeniden günümüzde hayat verdik. O dönem oyuncaklar daha sade yapılmış ama biz çok rengi tercih ediyoruz. Çocuklar ve koleksiyonerler açısından ilgi çekici. Bizler atölyedeki her çalışmamızda yeniliklere yer vermeye çalışıyoruz, çocuklar için de birtakım ürünler çıkarmak bizi ayrıca mutlu ediyor."

Olçar, çeşitli işlemlerin ardından ortaya çıkararak satışa sundukları bu oyuncakların desen çeşitliliğine göre 100 ila 500 dolar arasında alıcı bulduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:11
  1. Kapadokya
  2. Nevşehir
  3. Nida Olçar
  4. Oyuncak

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