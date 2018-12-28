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2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma altında

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:- "Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı. Halen 2 bin 503 tanık ve 146 tanık yakını olmak üzere toplam 2 bin 649 kişi, program kapsamında korunuyor"- "Tanık Koruma Kanunu kapsamında korunan tanıkların yüzde 85'ini terör suçu tanıkları oluşturuyor"

28 Aralık 2018 Cuma 21:56
2 bin 649 tanık ve tanık yakını koruma altında

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 2 bin 649 kişinin "Tanık Koruma Programı" kapsamında korunduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen "Tanık Koruma Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış programına katıldı.

Uzunkaya toplantıda yaptığı konuşmada, suç işlediği iddia edilen kişilerin gerçekten suçlu olup olmadıklarının ancak delillere dayandırılarak belirlenebileceğine işaret ederek, "Ceza yargılamasının nihai gerçeğe ulaşmasına hizmet eden deliller arasında önemli yer tutan tanık açıklamaları, kişinin verdiği bilgilerden dolayı kendisinin ve yakınlarının can ve mal varlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını da gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

- Tanık Koruma Kanunu'nda değişiklik teklifi hazırlandı

Tanık Koruma Dairesi Başkanlığının 81 il ve 3 ilçede teşkilatlanarak, toplam 596 personel ile tanık koruma görevlerini etkin bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Uzunkaya, tanık koruma mevzuatının güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesine yönelik oluşturulan mevzuat çalışma gurubunun hazırladığı "Tanık Koruma Kanunu'nda Değişiklik Tasarısı Teklifi"nin tamamlanarak ilgili makamlara sunulduğunu aktardı.

Tanık koruma birimlerinin faaliyetleri ve Tanık Koruma Programı'nın önemine değinen Uzunkaya, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tanıklık/gizli tanıklık yapan kişi sayısında önemli ölçüde artış olduğuna dikkati çekti.

Uzunkaya, "mahrem yapı" olarak adlandırılan kripto örgüt elemanlarının tespiti ve yakalanmaları açısından örgüt hakkında tanıklık yapan ve bazı önemli delilleri ilgili birimlere ve makamlara teslim eden gizli tanıkların ve yakınlarının program kapsamında korunmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

- "Korunan tanıkların yüzde 85'i terör suçu tanıkları"

Celal Uzunkaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tanık Koruma Kanunu kapsamında korunan tanıkların yüzde 85'ini terör suçu tanıkları oluşturuyor. Bu dilimin yüzde 70'ini FETÖ/PDY, yüzde 27'sini PKK/KCK, yüzde 1'ini DHKP-C, yüzde 1'ini DEAŞ, yüzde 1'ini diğer terör örgütleri oluşturmakta, kalan yüzde 15'lik dilimin yüzde 10'luk kısmını ise örgütlü suç tanıkları, yüzde 5'lik kısmını ise ağır suç tanıkları kapsamaktadır.

Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişi, Tanık Koruma Programı kapsamına alındı. Halen 2 bin 503 tanık ve 146 tanık yakını olmak üzere toplam 2 bin 649 kişi, program kapsamında korunuyor."

Programda, Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker, Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcıları ile Adalet Bakanlığından hakim ve savcılar da yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 21:56
  1. Afyonkarahisar
  2. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  3. Tanık Koruma Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı
  4. Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı
  5. Tanık Koruma Programı

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