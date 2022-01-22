2 bin 600 yıllık mumyanın gizemi çözüldü!

"Shep-en-Isis" olarak adlandırılan munya, 1820'de İsviçre'ye taşınmadan önce, Mısır'daki Nil Nehri'nin batı kıyısında yer alan mezar kompleksi olan Deir el-Bahari'de 1819'da bulundu. Kalıntıları şu anda İsviçre'nin St Gallen kentindeki São Galo Manastır Kütüphanesi'nde tutuluyor.

Üst Sınıf Bir Aileye Mensuptu

NTV'nin haberine göre, Shep-en-Isis'in lahitindeki yazıtlar, onun zengin bir üst sınıf aileye ait olduğunu ve MÖ 7. yüzyıldaki yaşamı sırasında bir dereceye kadar resmi eğitim almış olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, Shep-en-Isis'i Thebes şehrinde MÖ 610'daki ölümünden önce bir rahibin kızıydı. Ancak Shep-en-Isis'in eşinin adını, mesleğini veya çocuk doğurup doğurmadığını belirlemek mümkün değil.

Diğer taraftan, Shep-en-Isis'in yüzünün yeniden yapılandırma projesi, Sicilya'daki FAPAB Araştırma Merkezi ve Avustralya'daki Flinders Üniversitesi tarafından Brezilya'dan bir 3D tasarımcı olan Cicero Moraes ile işbirliği içinde yürütüldü.

Moraes daha önce Magdalalı Meryem ve İsa Mesih gibi tarihi figürlerin bir dizi yüz rekonstrüksiyonunu oluşturmuştu.

Çalışmayı "The Forensic Facial Reconstruction of Shep-en-Isis" adlı bir kitapta anlatan uzmanlar, "Ahenkli ve orantılı kafatası, Shep-en-Isis'in yaşamı boyunca muhtemelen güzel bir kadın olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Shep-en-Isis'in mumyasındaki dikkate değer fiziksel özelliklerinden birinin 'dişlerinin çok iyi bir şekilde" korunması olduğu bildirdi. Ekip, mumyanın saç ve burun çevresindeki minik çiller gibi ince detayların yanı sıra, göz ve cilt ekleyerek canlı katmanları azar azar oluşturdu.

Öldüğünde 30 ile 40 Yaşları Arasındaydı

Öte yandan, Shep-en-Isis, annesi Berlin olan babası Pa-es-tjenfi ile birlikte Deir el-Bahari tapınağındaki Firavun Hatshepsut'un morg tapınağında bulunan bir 'aile mezarında' bulundu.

Flinders Üniversitesi'nden Dr Michael Habicht, Aventuras na História'ya verdiği demeçte, "Shep-en-Isis'in anatomik yaşına ve iç tabutunun stiline dayanarak, MÖ 650 civarında doğmuş ve MÖ 620 ile 610 arasında ölmüş olmalı" dedi.