2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç dokunuş

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü, tarihi mekanları işlevsel hale getirmeye devam ediyor. Daha önce Elektrik Fabrikası’ndan TMO silolarına ve Alsancak Garı’na kadar birçok tarihi yapıyı farklı işlevlerle yeniden tasarlayan Yaşar Üniversiteliöğrenciler, bu kez Tarihi Agora’yı tasarladı.

İzmir’in yaşayan tarihi Agora Ören Yeri, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri tarafından 2018-2019 güz döneminde proje alanı olarak çalışıldı. Öğrenciler, Stüdyo Dersi kapsamında, paha biçilemez bu kültürel mirasının turizme olan katkısının ve alanın fark edilebilirliğinin arttırılması için tasarımlar geliştirdi. Ders koordinatörleri Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, Agora’nın yeniden kullanımının sağlanması, ziyaretçinin antik kenti anlayabilmesi ve deneyimleyebilmesinin projenin amaçları olarak ön plana çıktığını ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, “Kentin kalbinde yer alan 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Agora için geliştirilen projeler, antik kentin barındırdığı bilginin aktarılmasının yanında, ziyaretçiye eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlamakta. Proje alanının sahip olduğu gizli kalmış anlamlarının ve değerlerinin ortaya çıkarılabilmesi için alternatif bilgilendirme araçları da geliştirildi. Ziyaretçilerin, noktalar arasında adeta köprülerle geçişler yaparak tarihten günümüze olan gelişimi deneyimlemesini sağlayacak tasarımlar ortaya çıktı” dedi.

Adeta zaman yolcuğuna çıkartılarak geçmişten günümüze bir köprü ile bağlanmaları hedeflenen ziyaretçiler için toplanma ve dinlenme alanları da tasarlandı. Dr. Ebru Karabağ Aydeniz, “Kökler temalı çalışmada; çok katmanlı Agora Arkeolojik Alanının tüm alanlarının değerli olduğunu vurgulayan ve tüm bu katmanların anlaşılabilir hale gelebilmesi için tasarım stratejileri geliştirildi. Ayrıca, projelerde; arkeolojik alanlarda kalıcı müdahaleler yapmanın sakıncalarının farkında olarak, geliştirilen müdahale önerilerinin ileride ortaya çıkabilecek yeni veriler ışığında geri döndürülebilir olmasına dikkat edildi” diye konuştu.

Öğrenci projeleri jüri ve sergisi, İzmir Mimarlık Merkezinde yapıldı. Jüride, Prof. Dr. Zafer Derin, Prof. Dr. Hümeyra Birol Akkurt, Alkın Korkmaz ve Özden Coşkun Öner yer aldı. Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz’in koordinatörlüğünü yaptığı ders; öğretim görevlileri Fulya Ballı, Nazlı İpek Mavuşoğlu ile Araştırma Görevlisi Cansu Koç Mohammed tarafından yürütüldü.