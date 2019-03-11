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2 bin 500 rakımlı Akdağ’da ilk kayak

Elazığ’da bulunan 2 bin 500 rakımlı Akdağ’da ilk kayak yapıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:15
2 bin 500 rakımlı Akdağ’da ilk kayak

Elazığ’da bulunan 2 bin 500 rakımlı Akdağ’da ilk kayak yapıldı.


Palu ilçesi Beyhan Beldesi sınırlarında yer alan 2 bin 500 rakımlı Akdağ’da, kayak organizasyonu yapıldı. Elazığ ile birlikte Erzincan, Diyarbakır ve Tunceli’den gelen kayakçılar, Akdağ’da ilk kez dağ kayağı faaliyeti gerçekleştirdi. Daha öncede Akdağ’a tırmanış gerçekleştiren sporcular, bölgedeki kar örtüsünün dağ kayağı yapmaya oldukça elverişli olduğunu aktardı.


Kayak faaliyetine katılan Erzincan Dağcılık Kayakçılık ve İhtisas Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Kayakçılık Federasyonu eski başkanı Yılmaz Ünal” Bugün dağ kayaklarımızla Palu’nun 2 bin 500 rakımlı Akdağ bölgesindeyiz. Bu bölgedeki kar örtüsü dağ kayağı yapmaya oldukça elverişli"dedi.


Kayak etkinliğine Diyarbakır’dan katılan İskender Doğan ise, çok güzel bir etkinlik yaptıklarını ve bölgede çok güzel rotalar olduğunu aktardı.


Organizasyona ev sahipliği yapan Dağcı Murat Bahçeci,”Palu Akdağ Bölgesi turizm potansiyeli olan bir bölge. Burası dağcılık ve dağ kayakçılığı için ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen bölgelerden sadece biri. Tabi bununla alakalı kurumsal olarak desteklenmesi ve gerekli alt yapının oluşturulması gerekiyor. Tüm doğaseverleri Palu Akdağ Bölgesine bekliyoruz ”ifadelerini kullandı.


Bahçeci, 2020 yılında bu bölgenin kayak federasyonu faaliyet programına alıp Türkiye’den katılan sporcuların ileri seviye kayak eğitimlerinin yapılmasının planlandığını da aktardı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:15
  1. doğa

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