2 bin 480 polis tetikteydi... ‘Kurt Kapanı-22’ gerçekleştrildi

İstanbul polisi tarafından, İstanbul genelinde genel asayiş uygulaması başlatıldı. 2 bin 480 polisin görev aldığı ‘Kurt Kapanı-22’ operasyonu kapsamında İstanbul'un tüm giriş çıkış noktaları tutulurken, Taksim Meydanı’nda ve Kadıköy Bostancı İskelesi'nde araçlar durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği ‘İra’, Özel Harekat Polisi ve polis helikopterinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda araçların içerisi ve sürücülerin üstleri didik didik arandı. Polis ekipleri tarafından sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) yapıldı. Narkotik köpeği ‘İra’nın arama yaptığı esnada Taksim Meydanı’nda bulunan turistler, ‘İra’ya yoğun ilgi gösterdi. ‘İra’nın fotoğrafını çekmek için sıraya giren turistler ilginç görüntüler oluşturdu.

Öte yandan operasyonlar 188 noktada 2 bin 480 polisle gerçekleştirildi