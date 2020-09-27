2 bin 157 kişi yurtlarda karantina altına alındı

22 Ağustos’ta tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin kurulduğunu hatırlatan bakanlık, bu merkezlerde oluşturulan ekiplerin başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler denetimler yaptıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı: “22 Ağustos-26 Eylül arasında 6 milyon 110 bin 397 denetim yapıldı.

İzolasyon altındaki 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692’sinin karantina koşullarına uymadığı tespit edildi. 1. ihlal kapsamında 69 bin 906 kişi/işletme uyarıldı, 2. ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faalıẏ etlerı ̇durduruldu. 26 Eylül itibarıyla yurt ve pansiyonlarda toplam 2 bin 157 kişi izolasyon altında. Bunların 689’u karantina koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu olarak yurtlara gönderildi. 1359’u ise mevsimlik tarım işçisi ve şantiye çalışanı. Şu ana kadar 3 bin 524 kişi yurtlarda misafir edildi.”