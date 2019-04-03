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2. Biga Robotik Kodlama Şenliği açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, robot model uygulamalarınınalgoritma ve programlama çalışmalarının sergilendiği‘2.

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
2. Biga Robotik Kodlama Şenliği açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, robot model uygulamalarınınalgoritma ve programlama çalışmalarının sergilendiği‘2. Biga Robotik Kodlama Şenliği’ açıldı.


Biga Belediyesi önünde açılan sergiye Kaymakam Mustafa Can, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde Biga Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Bülent Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz,İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri,öğretmen ve öğrenciler katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açılış konuşmasında," Şenliğe 23 okulumuz 130 projeyle katılıyor. 2 yıldır 20 okulumuzda oluşturduğumuz kodlama atölyeleri sayesinde çocuklarımızın analitik düşünmesini sağlıyoruz” dedi.


KaymakamMustafa Can ise, "Biga ilçemizde 20 okulumuzda Robotik kodlama sınıflarını oluşturduk. Ayrıca birçok okulumuzda 3D yazıcılar ve teknolojik bazlı birçok doküman materyal okullarımızın bu ihtiyaçlarını karşıladık. Bu vesile ile inşallah çocuklarımız gerek dünyanın en gelişmiş ülkelerinde teknolojiden uzak kalmadan bilimsel gelişmelerden uzak kalmadan bizim köylerimizde dahil en iyi bir şekilde bu imkanlarla yetişip okullarımızdan mezun olacaklardır.Biga ilçemiz gerçekten ilimizde, bölgemizde, ülkemizde bu farklılığını hissettiriyor girmiş olduğu her türlü projede yarışmada en iyi derecelerle bizlerin gururlandırıyorlar. Bu yıl da yine beş okulumuz teknofest için başvuru yaptı bunun 5’i de finale kaldı. İşte buradan gerek bilimsel anlamda gerek akademik anlamda gerek kültür, sanat, spor anlamında ilçemiz gerçekten Çanakkale’nin bizlerin yüzünü güldürüyor, gururlandırıyor" diye konuştu.


Bir gün süre ile açık kalacak olanprojeler protokol tarafından gezildi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
  1. sergi
  2. bilim
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