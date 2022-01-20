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Korona Virüs 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 10:47:00 -
2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili komşularım, rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma bir süre evimden devam edeceğim. Siz kıymetli komşularımla en kısa sürede yeniden bir arada olmak dileğiyle” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık da “Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, bu süre boyunca görevimi evimden sürdürerek Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğim” paylaşımında bulundu.

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