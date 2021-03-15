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Korona Virüs 2 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Korona Virüs

2 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen 2 aylık bebek, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 13:57:00 -
2 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bolu'da iki ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, iki hafta önce corona virüs teşhisi kondu.

Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Yusuf bebek dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.

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