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2 aylık bebek feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

13 Ocak 2019 Pazar 10:50
2 aylık bebek feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Ceylangöz Mahallesi'nde yaşayan Musa-Ayşe Ç. çiftinin bebekleri Cemile, annesi emzirdikten sonra istifra etmeye başladı.

Maalesef kurtarılamadı

Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:50
  1. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. bebek
  3. Harran ilçesi

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