2 aylık bebek feci şekilde can verdi
Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 2 aylık bebek hayatını kaybetti.13 Ocak 2019 Pazar 10:50
Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Ceylangöz Mahallesi'nde yaşayan Musa-Ayşe Ç. çiftinin bebekleri Cemile, annesi emzirdikten sonra istifra etmeye başladı.
Maalesef kurtarılamadı
Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.
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