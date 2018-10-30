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2 ay evli kaldı, 29 yıldır nafaka ödüyor

Engelli vatandaş Murat Taylan, sadece 2 ay evli kaldığı eşine 29 yıldır nafaka ödüyor. Nafakayı ödeyemediği için icralık olan engelli Murat Taylan’ın yaşadıkları, mağdur insanların başına gelen sayısız hikayeden yalnızca biri.

30 Ekim 2018 Salı 11:37
2 ay evli kaldı, 29 yıldır nafaka ödüyor

Boşanma durumunda ‘yoksulluğa düşeceği’ tespit edilen kişilere verilen yoksulluk nafakası 24 Haziran seçimlerinden bu yana gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı da, “Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi” başlıklı bir çalıştayla bu meseleyi masaya yatırdı. Kadın örgütleri yoksulluk nafakasına ilişkin tartışmanın ‘süre’ üzerinden yapılmasına tepkili. Tartışmanın muhatapları ise boşanan kadınlar ve erkekler. Nafaka tartışmasını enikonu ortaya koyan yaşanmış hayat hikâyelerinden yola çıkarak karşınıza getiriyoruz.

On dört yıl süren evliliğini bitiren ve ödeyemediği nafaka için icralık olan Murat Taylan’ın yaşadıkları bunlardan sadece biri. Yüzde 5 yaşama ihtimali ile girdiği ameliyathaneden yaşama tutunarak çıkan Taylan, tam da bu sırada eşinden boşandı. Emekli maaşını nafaka ödemesine bağlayan Murat Taylan, süresiz nafakanın insan fıtratına ters olduğunu düşünüyor. Taylan, nafaka ile ilgili yasal düzenleme bekliyor.

Boşanma dönemindeki streslerden dolayı oturduğu yerde kaldığını söyleyen Taylan, "İğne batar gibi oldu. Kalp sıkışması olmuştu. Arabayla götürdüler beni. 2-3 tane doktor girdi muayeneye. Dediler ki, kalpte kaçak var. " dedi.

İcraya verdiler

Taylan, Yeni Şafak'a şunları söyledi:

"Dokuz yüz olmasın da, dokuz yüz otuz olsun. Ya yuvan gidiyor. Otuz lira olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Yuvan gitmiş yuvan. Emekli maaşını istemiyorum dedim, ben kendi başımın çaresine bakacağım. Ama eşimle, ama dostumla... Şimdi bir ton borç var. Yeni açılmış bir dükkan var. Ben nasıl geçineceğim? Nasıl borç ödeyeceğim?
Üç gün aksatsan, hemen telefon geliyor; 'Benim nafakamı niye aksatıyorsun?' Dört ay 300 eksik yatırdım diye beni icraya verdiler."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:37
  1. evlilik
  2. ayrılık
  3. nafaka
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