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2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti!

Ümraniye Belediyesi’nin ilkini Bosna-Hersek Saraybosna’da gerçekleştirdiği Avrupa İslamofobi Zirvesi’nin ikincisi İstanbul’da, Şişli Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

24 Nisan 2018 Salı 18:03
2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti!

Ümraniye Belediyesi, toplumların diyaloğunu olumsuz yönde etkileyen İslamofobi’nin ne olduğu, sebep ve sonuçları, etki ve boyutları ile çözüm önerileri gibi konuları tartışabilmek için ilk olarak Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, 2016’da gerçekleştirdiği Avrupa İslamofobi Zirvesi’nin ikincisini İstanbul’da gerçekleştirdi. Birbirinden değerli akademisyen ve siyasetçinin katılımıyla gerçekleşen programa önemli isimler katıldı.

Basında da büyük yankı uyandıran zirvede Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt, Londra Eski Belediye Başkanı Ken Livingstone,Pax Christ Uluslararası Barış Ödülü Sahibi Editör ve Gazeteci Rami Khouri, Marmara Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Nuri Tınaz, United Voices for America’dan Yönetici Ahmed Bedier, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Bilgili, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Dorman, Kanada Queen’s Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Husain, Direktör/ İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Sami Al Arian, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Muharrem Kılıç, Kanal 7 Dış Haberler Müdürü Mustafa Taha Dağlı, Türkiye Gazetesinden Gazeteci Rahim Er, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt, Öğretim Üyesi-Yazar Ahmet Yıldız, Goethe Üniversitesi ve Latin American Faculty of Social Sciences Campus Mexico Öğretim Üyesi Luis Manuel Hernandez Aguilar gibi önemli isimler tarafından İslamofobi’nin dinamikleri, İslamofobi’yi doğru anlamak konuları tartışılarak çözüm yolları konuşuldu.

Sunulan bildirilerin Ümraniye Belediyesi tarafından kitaplaştırılacağı 2. Avrupa İslamofobi Zirvesi, İslamofobi konusundaki birçok tartışmayı neticelendirmesi ve toplumun konuyla ilgili bilinçlendirilmesi açısından oldukça verimli geçti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 18:03
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ümraniye Belediyesi

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