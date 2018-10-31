0553 313 94 23
impression

2 askerimiz şehit olmuştu! Bakanlık harekete geçti

İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli'de 2 askerinkötü hava koşulları nedeniyle şehit olması ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 başmüfettiş çalışmalara başladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:26
2 askerimiz şehit olmuştu! Bakanlık harekete geçti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya ilişkin görevlendirilen 2 müfettiş kente giderek çalışmalarına başladı.

İdari soruşturma sürüyor

İlçenin 2300 rakımlı kırsalında operasyona katılan jandarma uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in, 26 Ekim'de olumsuz hava koşullarından etkilenip kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit olduğu olaya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli ve Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan idari soruşturma sürüyor.

2 müfettiş kente gitti

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 2 müfettiş de kente gitti. Müfettişlerin olayla ilgili çalışmalarına başladığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Kentte son teröristin etkisiz hale getirilmesi hedefi doğrultusunda sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üstlenme bölgelerini kontrol altına alıp alan hakimiyeti sağlamak amacıyla 22 Ekim'de 12 kişilik tim, Nazımiye ilçesi kırsalına helikopter ile indirilmişti.

Teröristlere yönelik pusu faaliyeti sırasında olumsuz hava koşullarından etkilenen tim, 26 Ekim'de karadan bölgeye ulaşan takviye birliklerce güvenli bölgeye getirilmiş ve hava koşullarının kısmen düzelmesiyle helikopter ile tahliye edilip Tunceli Devlet Hastanesine getirilmişti.

Bu askerlerden, hipotermi tanısıyla hastaneye getirilen uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen şehit olmuş, 10 asker de muayenelerinin ardından taburcu edilmişti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:26
  1. Tunceli
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. şehit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan kritik açıklama! 'Çin ve Rusya, İran'ı, ABD'ye karşı pazarlık kozu olarak görüyor'
    1. İran'dan kritik açıklama! 'Çin ve..
    2. Kadınlarda sıcak basması
    3. Eren Erdem Mahkeme başkanının sorusuna..
    4. Rusya'daki 'patlama' terör saldırısı..
    5. FETÖ elebaşısı, Külünk’ü hedef gösterdi
    6. Havalimanı tartışmasına çarpıcı yorum!..
    7. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    8. 'Heykel' medyasının mescid rahatsızlığı!
    9. Bir gömleği ütülemek meğer ne..
    10. Vatan gazetesi kapanıyor! Yarın son..
    11. Sapık İsrail’in istismar karnesi
    12. Bu boncuk değil üzüm!
    13. Ehliyetsiz sürücü ve polis arasında..
    14. Hem çarptı hem de azarladı! İnanılmaz..
    15. Terörle mücadele başarısız olsun diye..
    16. Bankada dehşet anları! Parası..
    17. İran'dan o iddialara yalanlama geldi
    18. Rusya'da devlet binasına bombalı..
    19. TSK Fırat'ın doğusunu vurdu: Ölüler var
    20. Murat Başoğlu salıverildi... Arka..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur