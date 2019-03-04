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2. "Artweeks @Akaretler" yarın açılacak

Geçen yıl eylül ayında ilki gerçekleştirilen, "Artweeks @Akaretler" etkinliğinin ön izlemesi yapıldı- Organizatör Sabiha Kurtulmuş:- "Burada sanatçılar karması var, küratörlerin sergileri var, koleksiyoncu projeleri ve galeriler var. Dolayısıyla hepimiz bir aradayız"

04 Mart 2019 Pazartesi 20:19
2. "Artweeks @Akaretler" yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl eylül ayında ilk kez gerçekleştirilen "Artweeks @Akaretler" yarın açılacak.

Akaretler'de 6 farklı binada yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine yer verilecek etkinliğin ön izlemesi yapıldı.

Bilgili Holding'in iş birliği ve desteğiyle düzenlenen etkinliğin organizatörü Sabiha Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece koleksiyoncu ve sanatçıların değil halkın da katılımını önemsediklerini söyledi.

Projenin fikrinin Serdar Bilgili'den çıktığını aktaran Kurtulmuş, "Kendisi hem yakın dostum hem de koleksiyoncum. Daha önce Bodrum’da 'Artweekend' etkinliği yapmıştık. Bu konsepti yine yazlık yerlerde sürdürelim diye konuşurken, buradaki mekanların müsaitliği konuşuldu ve Serdar, 'Burada yapalım.' dedi. Bir ay içerisinde Öner Kocabeyoğlu ile ve 9 koleksiyoncudan oluşan bir grupla paylaştım. Çok hızlı organize olduk ve ilkini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ilk etkinliğin çok gezildiğini belirterek, "Aslında bunun bir periyodu yok. Binalar müsait olduğu sürece burada farklı projelerle geliştirmek istiyoruz bu konsepti. Dolayısıyla bir yılda ikincisi gerçekleşmiş oluyor. Fuar gibi senede bir yapılan bir şey değil. İlkinde sanatçı sergisi, koleksiyoncu ve galericiler vardı. Bu sefer küratörler de katıldı." diye konuştu.

- "Sanat dünyasının bütün aktörleri bu etkinlikte"

Bir sonraki etkinliği eylülde gerçekleştirmek istediklerine dikkati çeken Kurtulmuş, hem koleksiyoncuları hem de izleyiciyi galeri mekanları dışında farklı ortamlarda ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, etkinlik boyunca her günü aktif bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini ve bu kapsamda "Art Talks" adı altında, içinde bulunulan süreç, sorunlar ve sektörün birbirine desteğinin tartışılacağı sanat konuşmaları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Sanat dünyasının bütün aktörlerinin bu etkinlikte bir araya geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Burada sanatçılar karması var, küratörlerin sergileri var, koleksiyoncu projeleri ve galeriler var. Dolayısıyla hepimiz bir aradayız. Akaretler çok doğru bir nokta bunun için. Çok fazla yoldan geçen insan da var. Halk da izlesin istiyoruz." şeklinde konuştu.

Farklı, dinamik ve sıra dışı bakış açısıyla eser ve koleksiyonları sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen etkinlikte, resim, fotoğraf ve dijital sanatlara yönelik çalışmalar yer alacak.

"Artweeks @Akaretler", sanatçı ve koleksiyoncu buluşmalarına, workshoplara, sanat sohbetlerine, sergi turlarına, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak.

- Son gün 17 Mart

Etkinlik kapsamında Akaretler Sıraevler 4 numarada Burcu Perçin'in yakın ve uzak geçmişinden sanatçı dostlarını davet ederek kurguladığı "Ortak Manzarada Buluşma" başlıklı sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Geçen yıl ana etkinliğin gerçekleştiği 37-39 numarada birçok karma ve kişisel sergi bir arada sanatseverlerle buluşturulurken, 21 numarada ise ArtSümer ve The Empire Project'in farklı sanatçıların eserlerinden hazırladığı güncel iki seçki yer bulacak.

"new" sergisinin 41 numarada gerçekleştirileceği etkinlik kapsamında, 45 numarada ise Merih Akoğul küratörlüğünde "Fotoğrafın Doğası" adlı sergi açılacak.

"Artweeks @Akaretler" ayrıca, 55 numarada Derya Yücel küratörlüğünde, Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu'ndan Paris ekolü üzerine bir seçkiye yer verecek.

Her yaş grubundan sanatseveri ağırlayacak etkinlik, 17 Mart'ta sona erecek.


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:19
  1. Artweeks @Akaretler
  2. Sabiha Kurtulmuş

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