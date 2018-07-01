2 arkadaşıyla nehre girmişti! 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde sıcaktan bunalan 3 arkadaş serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan 3 arkadaştan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken 14 yaşındaki çocuk suda kayboldu. İzine rastlanmaması üzerine polis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler Y.A.'nın bulunması için kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçların katılımıyla yapılan 2 saatlik aramanın ardından 14 yaşındaki Y.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Y.A. ile beraber suya giren 2 arkadaşının ifadeleri alındı.