2 arkadaş odun keserken yaralandı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 arkadaş ağaç kesme motoru ile çalışırken kaza sonucu yaralandı.11 Nisan 2019 Perşembe 00:29
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 arkadaş ağaç kesme motoru ile çalışırken kaza sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Maden’e ait evin bahçesinde ağaç kesme motoruyla odunları kestiği sırada dengesini kaybeden Ahmet Pişton, motorlu aletin üzerine düşmesi sonucu sol baldırından yaralandı. Pişton’a yardım etmek isterken kazaya karışan MehmetSert isimli arkadaşı da ayak parmağından yaralandı.
Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan 2 arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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