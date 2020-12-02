  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs 2 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

2 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vefat ve vaka sayısı yine rekor kırdı. Son 24 saatlik verilere göre, 6 bin 690 semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 513 bin 656 oldu. Vefat sayısı ise 193 artarak 14 bin 129 yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:36:00 -
2 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Aralık açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 690 semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 129, toplam hasta sayısı ise 513 bin 656'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4821 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141'e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228, ağır hasta sayısı ise 5502 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

"Havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar ile ABD anlaştı!
Dünya

Katar ile ABD anlaştı!

Katar ve Amerika Birleşik Devletleri, denizcilik faaliyetleri konusunda ortak anlaşma imzaladı.
Kuleba: Türkiye'den SİHA almak istiyoruz
Gündem

Kuleba: Türkiye'den SİHA almak istiyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor. Dahası, bu konuyla ilgili ..
Sosyal medyada paylaşıldı! İbretlik görüntüler
Yerel

Sosyal medyada paylaşıldı! İbretlik görüntüler

Van'da uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının ibretlik görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay