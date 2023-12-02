2 Aralık 2016: Mustafa Kalfaoğlu'nun vefatı (Kanaat Önderi)

Aslen Kayseri/Develi ilçesinden olan Mustafa Kalfaoğlu Hoca’yı, Ankaralı kabul edebiliriz. Çünkü küçük yaşta Ankara’ya gelir, eğitimini Ankara’da yapar; hizmetleri Ankara’da yoğunlaşır ve Rabbi’ne de Ankara’da kavuşur.

Ankara İlahiyat Fakültesi’nin ilk dönemleri diyebileceğimiz nesilden olan Kalfaoğlu, Hatice Babacan adlı kız öğrenci, baş örtüsü ile derslere girmek istediğinde ona destek veren talebelerin en önünde yer alır.





Ömrünü hizmete bilhassa da ilim hizmetine vakfetmiş güzel insan Mustafa Kalfaoğlu’ndan dünyaya yetişmiş ve yetişmekte olan binlerce talebe, birçok eser ve hoş seda kaldı.

Mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan’ın Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapmıştır. Bursa’da yeni açılan Kız Kur’an Kursu’na bayan hoca bulunmadığı için Ankara’daki görevini hemen bırakmış, hanımı ile bu kursa hizmet için koşmuştur.





Mustafa Kalfaoğlu ve Nureddin Yıldız hoca buluşması



Bir ara Esat Coşan Hoca’nın asistanı olur, doktora çalışmalarına kadar ilerler. Fakat onun gönlü akademisyenlikte değil hizmettedir. Esat Coşan Hoca’dan affını ister, doktorayı yarıda bırakır ve yine Esat Hoca’nın desteği ile vakıf işlerine adar kendini. Özelif Sitesi başta olmak üzere derslerde, sohbetlerde, vakıf çalışmalarında hep birlikte hareket ederler. Önceleri Zahid Efendi’ye muhabbet besler, daha sonra Sami Efendi Hazretleri’ne intisap eder.







Mustafa Kalfaoğlu, 2 Aralık 2016’da emaneti teslim etmiş ve Hacı Bayram Camii haziresinde defnedilmiştir.