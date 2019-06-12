2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması ve 4. Fotoğraf Yarışması Sergi ve Ödül Töreni

2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması ve 4. Gülümse Ankara Çekiyorum Fotoğraf Yarışması’nın ödülleri, 11 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması ve 4. Gülümse Ankara Çekiyorum Fotoğraf Yarışması’nda başarılı olan eser sahiplerine ödülleri, Holiday INN Ankara’da gerçekleşen ödül töreninde verildi.

Törene, Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan, Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürü Gülnur İz Yılmaz, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, 2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması ve 4. Gülümse Ankara Çekiyorum Fotoğraf Yarışması jürileri, ödül alan eser sahipleri, fotoğrafçılar ve sanatseverler katılım sağladı.

Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan, “Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Ankara’da yaşayanların, Ankara’yı yeterince tanımadıklarını biliyoruz. Başkent Ankara Meclisi olarak Ankara’nın tanıtımı için hizmet edenlere ’Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü’ takdim ediyoruz. Bu yıl ödülü Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık’a takdim ettik. Ankara Kalkınma Ajansına düzenlemiş olduğu bu önemli iki yarışma için teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan ise, “Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması ve 4. Gülümse Ankara Çekiyorum Fotoğraf Yarışması ile Ankara’nın geleneksel el sanatları, tarihi, doğası ve yemek kültürünün tanıtılması amaçlandı. Yarışmaya katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak kalkınmanın kültür ve sanatı da içine alarak gerçekleşeceğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda da Ankara’nın tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemekteyiz. Düzenlediğimiz 2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının tanıtımının yapılmasını, 4. Gülümse Ankara Çekiyorum Fotoğraf Yarışması ile de Ankara’nın tarihi ve kültürünün insan manzaraları ile tanıtılmasını amaçladık. Ödül alan yarışmacıları tebrik eder ve yarışmaya katılan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, ödül alan yarışmacılara ödül ve sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninin ardından katılımcılar, Pelin Aydar tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi eşliğinde sergiyi gezdi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması ile Ankara’da geleneksel olarak icra edilen el sanatlarından ve bölgeye ait malzemelerden faydalanarak, modern tüketicinin ihtiyaçlarına uygun ürünlerin tasarlanması hedeflendi. 200 başvurunun alındığı yarışmada seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Nuray Arlı birincilik ödülü, Metin Onur Öztürk ikincilik ödülü, Betül Bilge üçüncülük ödülüne layık görüldü.

4. “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması “Sanat ve Müze”, “Yemek Kültürü” ve “Doğa” olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Yarışma ile Ankara’ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara’nın tarihi mekânları, müzeleri, doğası ve yemekleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğinin tanıtılması amaçlandı. Bin 254 başvurunun alındığı yarışmada, seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Sanat ve Müze kategorisinde birincilik ödülünü Hülya Yavuz Akçay, ikincilik ödülünü Mehmet Aslan, üçüncülük ödülünü Kemal Özkılıç alırken; Yemek Kültürü kategorisinde birincilik ödülü Mehmet Özcan, ikincilik ödülü Mustafa Güral, üçüncülük ödülü Nazım Tetik’e verildi. Doğa kategorisinde ise birincilik ödülüne Mustafa Başaran, ikincilik ödülüne Mehmet Aslan, üçüncülük ödülüne Emre Soytürk layık görüldü.