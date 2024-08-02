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Tarih 2 Ağustos 1245: Muhammed el-Bündârî'nin vefatı (Edip ve Tarihçi)
Tarih

2 Ağustos 1245: Muhammed el-Bündârî'nin vefatı (Edip ve Tarihçi)

Yeniakit Publisher
2024-08-02 05:34:00 -
2 Ağustos 1245: Muhammed el-Bündârî'nin vefatı (Edip ve Tarihçi)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Edip ve Tarihçi Muhammed el-Bündârî'yi hayırla yâd ediyoruz.

Kıvâmüddîn Ebû İbrâhîm el-Feth b. Alî b. Muhammed el-Bündârî el-İsfahânî (ö. 643/1245)
Eyyûbîler devrinde yetişen meşhur edip ve tarihçi.586’da (1190) İsfahan’da doğdu ve gençlik yıllarını orada geçirdi. 1217’de Suriye’ye giderek Dımaşk’a yerleşti. Bir süre Eyyûbîler’in hizmetinde kâtip olarak görev yaptı ve 7 Rebîülevvel 643’te (2 Ağustos 1245) Dımaşk’ta öldü. Hayatı hakkında daha fazla bilgi yoktur.
Eserleri. Bündârî’nin biri telif, ikisi ihtisar, biri de tercüme olmak üzere dört eseri vardır.

1. Zeylü Târîhi Baġdâd. Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) Târîhu Baġdâd adlı eserine yazdığı zeyildir. Brockelmann onun bu zeyil dışında Târîhu Baġdâd adlı başka bir eserinden daha bahsederse de ikisinin aynı eser olduğu ve Brockelmann’ın yanıldığı kabul edilmektedir.

2. Sene’l-Berkı’ş-Şâmî. İmâdüddin Kâtib el-İsfahânî’nin Musul Atabegi Nûreddin Mahmud b. Zengî ile Selâhaddîn-i Eyyûbî devri hakkında yazdığı, 562-589 (1166-1193) yılları arasındaki olayları ihtiva eden el-Berku’ş-Şâmî adlı yedi ciltlik tarihinin muhtasarıdır. Bu eserini 622 (1225) yılında tamamlayan Bündârî el-Berku’ş-Şâmî’yi özetlerken metne sadık kalmış edebî tavsifleri, kaside ve menşurlarla mektupların büyük bir kısmını atarak tarihî bir eser meydana getirmeye çalışmıştır. Eserin I. cildi Ramazan Şeşen tarafından neşredilmiştir (Beyrut 1971).

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