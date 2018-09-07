BM'nin Kuzey Kore’ye yaptırımlarını havadan denetlenecek

Savunma Bakanlığının resmi sayfasından yazılı açıklamada bulunan Bakan Pyne, ‘‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında Kuzey Kore'ye uygulanan uluslararası yaptırım çabalarını desteklemek amacıyla deniz gözetimi yapacak, iki AP-3C Orion deniz devriye uçağı Japonya'ya yerleştirilecek.’’ ifadesini kullandı.

Avustralya’nın yollayacağı uçakların Kuzey Kore’ye devam eden ‘‘ekonomik ve diplomatik’’ baskıyı desteklediği anlamına geldiğini vurgulayan Payne, ‘‘Bu, Kuzey Kore ve destekçileri tarafından yapılacak illegal ticaret ve kaçakçılık faaliyetlerini bozmak ve caydırmak için güçlü duruşumuzun devamıdır.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ve Savunma Bakanı Ron Mark da yayımladıkları ortak açıklamada, BM’nin uyguladığı yaptırımların denetimine tek uçakla katkı sağlayacaklarını duyurdu.

Ülkesinin göndereceği P-3K2 tipi devriye uçağının Kuzey Asya'daki uluslararası suların üzerinde deniz gözetimi gerçekleştireceğini hatırlatan Bakan Peters, “Yeni Zelanda, Kore Yarımadası'nda kalıcı bir istiyor. Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile yaşadığı son diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerine uyacağı zamana kadar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırım kararlarının tam olarak uygulanması esas olacaktır.’’ dedi.

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın göndereceği uçakların Japonya’nın Kadena Hava Üssü’nde konuşlanacağı belirtildi.