0553 313 94 23

2. Abdülhamid Han Camii için çalışmalar başladı

Bilecik Belediyesi tarafından 2023 Vizyon projeler arasında yer alan 2. Abdülhamid Han Camii için çalışmalar başladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:05
2. Abdülhamid Han Camii için çalışmalar başladı

Bilecik Belediyesi tarafından 2023 Vizyon projeler arasında yer alan 2. Abdülhamid Han Camii için çalışmalar başladı.

 

Bilecik Ertuğrulgazi, Gazipaşa ve İsmetpaşa Mahallelerinin kesiştiği bir noktada gerçekleştirilecek olan ve içerisinde barındırdığı özelliklerle mahalle sakinlerinin birçok yönden ihtiyacını giderecek cami için çalışmalar başladı. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yapılacak cami için vatandaşları bilgilendirme adına yaptığı açıklamada; 2. Abdulhamid Han adına yakışır bir eseri Bilecik’te gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti. Gerçekleştirilecek eser ile sadece cami inşa etmediklerini ve bununla birlikte otopark, muhtarlık konağı, taziye evi, dernek binaları, Kur’an kursları inşa ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Nihat Can, "Vizyon projelerimiz kapsamında hazırladığımız çalışma ile Ertuğrulgazi, Gazipaşa ve İsmetpaşa Mahallelerimizin birçok ihtiyacını bir eser çatısı altında karşılıyoruz. Camimiz bin kişilik kapasiteye sahip olup ayrıca 100 araçlık otoparka sahip olacak. İçerisinde 10 adet dernek binası ve 8 adet dükkanın bulunacağı eserde; kız ve erkek kuran kursu, muhtarlık binası ve taziye evi yer alacak. 450 metrekarelik markete sahip olacak eser; ilimizin plakasını temsilen 11 kubbe ve iki minareye sahip olacak. Peyzaj ve düzenlemelerle nadide bir eser olacak proje sadece bir cami çalışması değil, birçok yönüyle hizmet verecek bir eser olacak” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:05
  1. Bilecik
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığspor - Adana Demirspor maçının ardından
    1. Elazığspor - Adana Demirspor maçının..
    2. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 -..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz bu dünyada..
    4. Tekerlekli sandalyedeki kocasını..
    5. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0..
    6. Çukurca’nın doğal ürünleri ‘Zap’..
    7. Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı
    8. 35 kişinin yaralandığı kazayı yapan..
    9. İhracatta ’Tasarım’, ’markalaşma’ ve..
    10. AK Parti Genel Sekreteri Şahin:..
    11. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 -..
    12. AGD’den Yeni Zelanda’daki ırkçı..
    13. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
    14. Orman turnuvasında kazanan Giresun
    15. Futbolcu Jacques Faty Azez'deki..
    16. Maçın ardından
    17. "Elektronik çek ve bono uygulamasını..
    18. İbrahim Kalın: "Bu sapık, cani katilin..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın..
    20. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler