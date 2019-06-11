Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde ‘1’inci Kodlakoz Bilim Festivali’ düzenlendi. 14 okulun 40 projeyle katıldığı etkinlikte, geleceğin mucitleri projelerini sergiledi.

Kozlu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen “1’inci Kodlakoz Robotik Festivali”, Kozlu Belediyesi yanında bulanan kent meydanında gerçekleştirildi. Açılış törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Çetinkaya, Kozlu Belediye Başkanvekili Muharrem Karakuş, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ercan Kahya ve Harun Akgül, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İlhan Sabit Memiş, Yasin Türkoğlu, Özkan Poyraz, Hamza Eryiğit, Kozlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yakup Keleş ve Sevgil Çolakbay ve kurum amirleri katıldı.

Açılışta konuşan Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök konuşmasında, “Teknoloji ve İnternetin baş döndürücü gelişimi ile beraber hayat kalitemizi de etkilemektedir. Bu gelişimlerin bir kısmını bugün öngörebildiğimiz, bir kısmı ise henüz keşfedilmemiş, hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde gelişmeye devam edecektir. Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerilerin önemi tüm dünya tarafında farkına varılıp bu yolda eğitim sistemlerinde değişimler yapmışlardır.Erken yaşta “Kodlama Eğitimi” robotik çalışmalar çocuklara aşılamak büyük önem taşımaktadır. Bu yolla ezberleyen, sorgulamayan ve eleştirmeyen nesiller yerine 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçlarla ilçemiz tüm okullarında özellikle ortaokul 5. Ve 6.sınıflarda tüm öğrencilerimize robotik kodlama eğitimi verilmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile işbirliği protokolü çerçevesinde eğitici eğitimi ve üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları da devam etmektedir“ dedi.

Ardından konuşanZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı konuşmasında, “Gerçekten, demek ki her zaman yapacak bir şey vardır. Yeter ki gönlünüzde bir ışık olsun. Tebrik ediyorum, ellerinize sağlık. Bütün katkısı olanlara teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” dedi. Daha sonra protokol üyeleri, kurdeleyi keserek 1. Kodla koz bilim şenliği açılışını yaptı. Vali Bektaş ve protokol üyeleri, stantları gezerek sergilenen 40 proje hakkında öğrencilerden tek tek bilgi aldı.