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'1'i sözde lider kadrodan 56 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i sözde lider kadrodan olmak üzere 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29 Haziran 2018 Cuma 14:30
'1'i sözde lider kadrodan 56 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

22-28 Haziran tarihleri arasında, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Hakkari, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

İcra edilen operasyonlarda, 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi. 15 adet piyade tüfeği ve 1 adet tabanca olmak üzere toplam 16 silahın ele geçirildiği operasyonlarda, tespit edilen 22 adet EYP ve 7 adet silah mevzi, sığınak, barınak imha edildi.

Operasyonlar sırasında 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Sınırlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, başarıyla devam ediyor. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 513’e yükseldi.

18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:30
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Diyarbakır
  4. Kahramanmaraş
  5. Ağrı
  6. Şırnak
  7. Hakkari
  8. Türk Silahlı Kuvvetleri
  9. Bitlis
  10. 8 Mart

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