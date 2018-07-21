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1994 doğumlu 25 yaşından gün almışlar bedelli askerlik 2018'den yararlanacak mı?

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Bedelli askerlikte yaş 25 yani 31 Aralık 1993 ve öncesi doğanlar yararlanacak. Bedelli askerlikte ücret ise 15 bin TL olduğu açıklandı. Bedelli askerlikten faydalanacaklar 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapacak. Peki 1994'den gün alan 25 yaşındakiler de bedelli askerlikten yararlanacak mı?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:09
1994 doğumlu 25 yaşından gün almışlar bedelli askerlik 2018'den yararlanacak mı?

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Bedelli askerlikte yaş 25 yani 31 Aralık 1993 ve öncesi doğanlar yararlanacak. Bedelli askerlikte ücret ise 15 bin TL olduğu açıklandı. Bedelli askerlikten faydalanacaklar 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapacak. Peki 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de bedelli askerlikten yararlanacak mı?

Bedelli askerlikten yararlanacaklar 31 Aralık 1993 ve öncesi doğanlar yararlanabilecek. 25 yaşında olduğu halde 1994 yılından gün alanlar bu haktan yararlanamıyor. Durum böyle olunca da 1994 doğumlular sosyal medya üzerinden kampanya yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. 

@aslanmbk

#KapsamlıBedelli1994 çıktı madem tam çıksın 88 liler olarak bize destekleyen 94 Lüleri bizde şimdi destekliyoruz...

@bedelli9495

#KapsamlıBedelli1994 neden 94 luler de bundan yararlanmalıdır? Cevabı görselde lütfen okuyun.

 Emre Dogan @blackwhitee03

#KapsamlıBedelli1994 vay delikanlı gönlüm vay sen bu kurşunu yinemi yedin

‏@sismanpanda31

#KapsamlıBedelli1994 bizim de dahil edilmemiz halinde devletin kasasına girecek para yarı yarıya artacaktır.

@YAZICI96625484

Tecili bitip yararlanamayan tek biz kaldık  #KapsamlıBedelli1994

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:09
  1. Bedelli askerlik
  2. 1994 doğumlu bedelli askerlik
  3. #KapsamlıBedelli1994

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