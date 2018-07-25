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1994'ler bedelli askerlikten yararlanacak mı? Son dakika bedellide yaş gelişmesi

Bedelli askerlikten faydalanacaklar 15 bin TL bedel karşılığında 21 gün askerlik yapacak. Sosyal medya üzerinden #KapsamlıBedelli1994 kampanyası yapan 1994 doğumlular da bedelli askerlikten yararlanacak mı? 1 Ocak 1994 tarihinde doğanlar için son dakika gelişmesi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
1994'ler bedelli askerlikten yararlanacak mı? Son dakika bedellide yaş gelişmesi

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Bedelli askerlikte yaş 25 yani 31 Aralık 1993 ve öncesi doğanlar yararlanacak. Bedelli askerlikte ücret ise 15 bin TL olduğu açıklandı. Bedelli askerlikten faydalanacaklar 15 bin TL bedel karşılığında 21 gün askerlik yapacak. Sosyal medya üzerinden #KapsamlıBedelli1994 kampanyası yapan 1994 doğumlular da bedelli askerlikten yararlanacak mı? 1 Ocak 1994 tarihinde doğanlar için son dakika gelişmesi.

28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekilmesinin ardından, Genel Kurul’da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihinin konulabileceği belirtildi. Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul’da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen “31 Aralık 1993” tarihi yerine, “1 Ocak 1994” tarihi konulacak. 1 Ocak 1994’te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. 

Bedelli askerlikten yararlanacaklar 31 Aralık 1993 ve öncesi doğanlar yararlanabilecek. 25 yaşında olduğu halde 1994 yılından gün alanlar bu haktan yararlanamıyor. Durum böyle olunca da 1994 doğumlular sosyal medya üzerinden #KapsamlıBedelli1994 hashtag ile kampanya yaparak seslerini duyurmaya çalışmıştı. 

@aslanmbk

#KapsamlıBedelli1994 çıktı madem tam çıksın 88 liler olarak bize destekleyen 94 Lüleri bizde şimdi destekliyoruz...

@bedelli9495

#KapsamlıBedelli1994 neden 94 luler de bundan yararlanmalıdır? Cevabı görselde lütfen okuyun.

 Emre Dogan @blackwhitee03

#KapsamlıBedelli1994 vay delikanlı gönlüm vay sen bu kurşunu yinemi yedin

‏@sismanpanda31

#KapsamlıBedelli1994 bizim de dahil edilmemiz halinde devletin kasasına girecek para yarı yarıya artacaktır.

@YAZICI96625484

Tecili bitip yararlanamayan tek biz kaldık  #KapsamlıBedelli1994

BEDELLİ ASKERLİKTE 38 YAŞ ÜST SINIR KALDIRILDI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde yaptığı basın toplanıtısında, "Bedelli askerlik 21 gün, değişiklik düşünülmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı bedellide. Özellikle yurt dışlı için 38 yaş sınırı kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
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