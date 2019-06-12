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1994 yılındaki cinayetten aranan şahıs yakalandı

Muş’ta çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişinin cezaevine teslim edildiği bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:04
1994 yılındaki cinayetten aranan şahıs yakalandı

Muş’ta çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişinin cezaevine teslim edildiği bildirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “1994 yılında Muş’ta meydana gelen cinayet olayıyla ilgili ‘Kasten Öldürme’ suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme’ suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme’ suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme’ suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:04
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