'1993’te Vakit Gazetesinin kuruluş müjdesini almıştım...'

Yıl 1993 yıllarıydı, Eminönü Mısır çarşısı arkasındaki işportacıların bulunduğu küçük belediye baraka dükkanlarında esnafl ık yapıyordum. O, dönemlerde belediyelerle sorunlarımız olduğu için sesimizi duyurmak ve sorunlarımızı birilerinin gündeme sunmak için, ESNAF diye küçük bir aylık dergi çıkarmaya çalışıyordum. ESNAF dergisini normal baskı ile çıkarma imkanım olmadığı için, fotokopi ile dergiyi çıkarmaya çalışıyordum. İşte tam o, 1993 yıllarında çok sevdiğim değerli bir kardeşim bana telefon etti.

Telefon eden kişi, 1976 yıllarında, kurucusu olduğum Eminönü AKINCILAR derneğinde daha sonraki yıllarda tanıştığım Adıyamanlı genç bir arkadaşım, daha sonra Ak Parti milletvekili olan gazeteci yazar Mehmet Metiner’di. Mehmet Metiner telefonda hal hatır muhabbetinden sonra bana aynen şu soruyu sordu: Caner abi, sen Mustafa Karahasanoğlu’nu tanıyor musun?. Evet, o, dönemlerde Milli Gazete ve Cuma dergisini devamlı okuduğum için Mustafa Karahasanoğlu’nu ismen tanıyordum. Mehmet Metiner telefonda aynen şu cümleyi kullandı: Caner abi. Mustafa Karahasanoğlu çok güzel bir gazeteyi bugünlerde çıkarmaya çalışıyor, arkadaşlarını ve çevreni haberdar et, Malatya’daki arkadaşlarını da haberdar et, bu gazeteyi en azından çevremizdeki insanlar duyurmaya çalışalım, sen bu işleri iyi bilirsin diye söylemişti... Ben de, peki gazetenin ismi nedir diye sorduğumda,“VAKİT GAZETESİ” diye söyledi.

Yani sizin anlayacağınız, VAKİT GAZETESİ’NİN çıkış müjdesini bana değerli kardeşim arkadaşım Mehmet Metiner haber vermişti. İşte 1993 yılından bugüne kadar 27 yıldır her gün okuduğum ve şu anda ismi Yeni Akit olan gazetemiz, geçen zaman sürecinde çok büyük haksızlıklara uğradı ve 312 general meselesi, 28 Şubat döneminde ve daha sonraki dönemlerde çok büyük haksızlıklara uğradı. Fakat çizgisinden sapmadı ve en son olarak YENİ AKİT olarak Allah’a çok şükür yayın hayatına korkusuzca milletimizin milli, manevi ve İslami değerlerlerinden taviz vermeden yoluna devam ediyor...

Değerli kardeşlerim: Yeni Akit gazetesi sıradan bir gazete değil, 27 yıldır milletimizin milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden, milletimizin hissiyatına tercüman olan Mustafa Karahasanoğlu ile beraber, yiğit ve korkusuz bir kadronun bin bir çileye tahammül ederek çıkarmaya çalıştığı milletimizin gerçek sesidir... Değerli kardeşlerim: Yeni Akit gazetesinin tirajının artması demek, bu ülkede milli ve manevi değerlerimizin sağlam temeller üzerine daha sağlam oturması demektir. Evet değerli kardeşlerim: söylenecek çok söz var, fakat yazıyı uzatmamak adına son olarak şu cümleyle sözlerime son vermek istiyorum: Hani bir atasözümüzde, damlaya damlaya göl olur tabirinden hareketle, eğer biz Yeni Akit gazetesi okuyanlar en azından bir kişiye Yeni Akit gazetemizi okutma ve sevdirme çabasına girecek olursak, bu çabamız başarının başlangıcı demektir. Evet, iddia ediyorum değerli kardeşlerim; her Yeni Akit okuyan kardeşlerimiz bir kişiye gazeteyi sevdirme ve okutma çalışması içine girsin, göreceksiniz safl arımız nasıl çoğalacaktır.. Yeni Akit gazetemizin kuruluşunun 27. yılı ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun...!